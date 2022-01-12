Відома співачка і актриса Анна Трінчер показала себе в кабінеті лікаря і розповіла про головну проблему перед операцією по збільшенню грудей.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і блогерша Анна Трінчер, яка нещодавно стала нареченою блогера Олександра Волошина, не приховує від шанувальників, що збирається збільшити груди. Так, дівчина вже показувала кадри з консультації з лікарем, куди прийшла разом з нареченим. А тепер дівчина вже готується до операції і поділилася в Instagram-сторіс своєю проблемою – вона не може визначитися з розміром.

У сторіс Анна виклала знімок, на якому позує в короткому червоному топіку, під яким видно накладні груди. "Я пішла ще раз на консультацію. Не можу визначитися з розміром", - підписала кадр співачка.

Також Тринчер поділилася з фоловерами, що протипоказань до подібної операції у неї немає.

За словами блогерки, вона читає відгуки і намагається добути будь-яку інформацію і врахувати всі нюанси про операцію, наркоз, лікарів. "Вже мрію зустрінеться з анестезіологом", - підписала ще одну сторіс Аня.

Нагадаємо, Трінчер поскаржилася на свій стан перед операцією: "Прийшли результати аналізів...".

Як повідомляла Politeka, Анна Трінчер в панчохах і непристойних позах викликала ажіотаж: "Ого, як голодна".

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