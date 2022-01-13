Співачка Анна Трінчер після схуднення і збільшення губ розповіла, до якої операції зараз готується, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є успішною українською співачкою і блогеркою. Артистка веде активно соціальні мережі, де розповідає про себе все. Зараз Трінчер активно готується до пластичної операції по збільшенню грудей. Анна записала нові сторіс, де поділилася з фанатами своїми успіхами.

На сторіс Трінчер знімала себе крупним планом.

"Останнє залишилося", - написала зірка в сторіс.

"Я схудла, привела свою самооцінку в порядок. Накачала губи, навчилася фарбуватися, останнє, що мені не подобалося в собі - зміниться вже зовсім скоро", - сказала Трінчер.

Відомо, що Анна хоче збільшити собі бюст. Артистка поки ще НЕ вирішила, який з розмірів собі хоче, тому постійно радиться з фанатами про це питання.

"Я пішла ще раз на консультацію. Не можу визначиться з розміром", - писала Трінчер раніше.

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