Як пише Politeka.net, ірландську співачку Шинейд О'коннор госпіталізували після спроби суїциду. Вона важко переживає втрату підлітка-сина. Зірка в своєму Твіттері зізналася, що звинувачує в смерті Шейна себе і не бачить сенсу жити.

Через кілька годин співачка вибачилася за свої слова, проте за нею вже виїхали співробітники поліції, які відвезли її в лікарню. Зараз О'коннор як і раніше знаходиться у важкому стані і вважає госпіталізацію лише тимчасовою відстрочкою. Вона все одно має намір "знайти Шейна".

Численні шанувальники засипали Шинейд О'коннор словами підтримки.

Нагадаємо, про смерть Шейна О'коннора стало відомо 7 січня через два дні після того, як ірландська співачка повідомила, що її син зник.

У суботу вранці Шинейд О'коннор написала в "Твіттері": "мій прекрасний син, Невіім Неста Алі Шейн О'коннор, світло мого життя, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер знаходиться з Богом. Нехай він спочиває зі світом, і нехай ніхто не піде його прикладу. Моя дитина. Я тебе дуже люблю. Спочивай з миром".

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

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