Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про свої методи виховання.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною українською танцівницею. Зірка кілька років тому перемагала на шоу "Танці з зірками". Тепер артистку запросили стати хореографом-постановником в Грузинський варіант проекту. Тому зараз Ілона знаходиться в Грузії, де активно працює над проектом.

Нещодавно до зірки приїхав чоловік Іван Хомячук, з яким Ілона Гвоздьова в шлюбі сім років. Пара виховує 6-річну дочку Валерію і маленького сина Домініка, який народився в жовтні 2020 року.

Ілона Гвоздьова у новому пості в Instagram розповіла, що перед від'їздом уклала парі зі своєю донькою.

"Перед від'їздом до Грузії ми з моєю рією посперечалися на «Шпагат». Якщо вона сяде на шпагат до мого повернення я куплю їй подарунок, який вона хотіла вже рік,а якщо ні, тоді Мама відправляє її ще на одну секцію зі спорту», - розповіла хореограф.

Валерії вдалося здивувати маму.

"Вперше в житті я так рада програшу, адже моя донечка поставила мету і прийшла до неї незважаючи ні на що", - зазначила хореограф.

Ілона Гвоздьова додала, що її батько також використовував подібні методи мотивації.

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