Українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою артисткою України через її чоловіка-мільярдера, показала, чим займалися її діти в Лапландії.

Як пише Politeka.net, різдвяні свята Камалія з родиною провела на гірськолижному курорті. В Instagram вона опублікувала відео зі своєю новою піснею, показавши, як її дочки-близнючки підкорювали снігові вершини. Варто відзначити, що, незважаючи на юний вік, дівчатка дуже добре управлялися з лижами і виглядали щасливими.

"Арабелла і Мірабелла вітають вас з православним Новим роком", - підписала відео Камалія.

У коментарях шанувальники залишили їй масу теплих слів і поздоровлень у відповідь.

"Щасливі дітки у такої матусі! Дуже красива пісня!", "Вони милашки! З Новим роком! Нехай всі ваші та їхні мрії збуваються!", "Спасибі за привітання і бажаю, дівчаткам, всього того, що побажали нам", "Вітаємо Вашу сім'ю теж!", "Дуже чарівна пісня і відео також", - пишуть користувачі Мережі.

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