Нова наречена колишнього чоловіка співачки Ані Лорак Мурата Налчаджіолгу, образилася на хейтерів під час відпустки в жарких країнах.

Як пише Politeka.net, зараз киянка Лілія разом зі своїм коханим турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу насолоджуються відпочинком в Занзібарі.

Однак, враження від відпустки затьмарили численні нападки хейтерів, які засуджують Лілію, порівнюють її з колишньою дружиною Мурата Ані Лорак і влазять в їхнє життя.

Лілія вирішила відповісти всім своїм недоброзичливцям, а заодно і продемонструвати свій значний бюст в бікіні тілесного кольору.

Дівчина звернула увагу, що люди на її сторінці діляться на два типи: тих, хто створює своє життя і на тих, хто її коментує.

"Смішно спостерігати за тим, як хтось намагається вгадати, що ж насправді відбувається в чужому житті, і висувають свої варіанти 😂 😂 😂

Хочеться просто побажати Вам великого щастя і зайнятися собою і своїм життям 👆 🏻 може бути тоді вона стане цікавіше і у вас не будете часу на чуже життя і дурні коментарі", - написала нова наречена Мурата Налчаджіоглу.

Хейтери знову почали писати гнівні коментарі у відповідь.

"Величезна різниця у віці і буде, в майбутньому, кармою для Мурата",

"Ані Лорак купила йому ресторан за 500К доларів, дуже багато клубів😢 а натомість отримала що? Зради, зрада. Поки Ані Лорак була на гастролях, заробляла гроші він зраджував їй в клубах, які вона ж сама йому купила",

"Вона любить Мурата досі, їй важко без нього, вона просто хоче любові, вони вже помирилися і разом танцювали, навіщо ти забрала Мурата?",

"Він любить тільки Лорак це і так зрозуміло!👏 поки один одного терзають на емоціях, вони зійдуться, а цій дівчинці потім виправдовуватися", - пишуть в мережі.

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