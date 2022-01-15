Як повідомляє Politeka.net, Катерина Репяхова разом з Віктором Павликом, мамою та маленьким сином вже кілька днів насолоджується відпочинком у засніжених Карпатах. Відома блогерка із задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими кадрами з відпочинку, а також розповідає про особливості готелю і розваг, представлених на курорті.
У свіжій сторіс дівчина вразила українців захмарними цінами. Вона тримала в руках маленький стаканчик з кавою, здивувавши його вартістю.
"Не втрималася не поділитися. Капучино 110 гривень", - підписала відео Репяхова.
Втім, знайшлися на курорті і більш бюджетні варіанти. Репяхова показала, як вони з мамою зайшли пообідати в заклад з фіксованими цінами. За словами блогерки, за 55-100 гривень можна вибрати собі будь-яку страву.
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