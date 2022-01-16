Як повідомляє Politeka.net, дружина колишнього головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка пів року тому народила йому сина Лева, поділилася у своїх Instagram-сторіс чарівним фото. На знімку дівчина показала, що кардинально змінила зачіску через тривалий переліт.

На знімку Даша відобразила себе в дзеркало і продемонструвала зміни – тепер вона з короткими тугими кісками. Перед камерою дівчина з'явилася у світлій футболці і картатій курточці, а на її обличчі видно медичну маску.

У сторіс Квіткова розповіла, з чим було пов'язане рішення заплести косички, адже вона завжди ходить з розпущеним волоссям. "Заплела кіски, тому що переліт добу і Лев залишив би мене без волосся", - поділилася блогерка. Схоже син Даші та Микити зараз в тому віці, коли цікавиться пишним волоссям матусі, так що їй доводиться шукати рішення.

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