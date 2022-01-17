Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Джамала, яка вирушила на канікули до Єгипту, поділилася в Instagram кадрами з дітьми і розповіла, як їм відпочивається.

На знімках можна побачити саму співачку, яка показала себе без прикрас під час лежання в шезлонгу, а також її розваги з дітьми в басейні. Також у своєму пості Джамала виклала кілька знімків красивих пейзажів на території готелю.

У підписі до публікації артистка розповіла, що довго сумнівалася, чи брати дітей у відпустку. Однак знайшла рішення - розділити відпочинок на дві частини, зараз з синами, а потім ще раз тільки з чоловіком.

"І ось ми на відпочинку нашою великою компанією. Навіть коли я робила опитування серед вас, де відпочивати з маленькими дітьми, близько 90% радили Єгипет. Коли вибираєш летіти всім складом, нехай навіть не на інший кінець світу, ніч без сну гарантована. Вчора ми виїхали з дому близько 23 години, а прилетіли о 7 ранку. І жоден дорослий не п̶о̶с̶т̶р̶а̶жд̶а̶в зімкнув око. Відпочинок з дітьми — це завжди відпочинок Для дітей або просто зміна обстановки. Попити, пописати і так далі за списком. Тому моє мамське почуття провини "а як же без дітей?" привело мене до рішення розділити цю відпустку на дві частини. Дай Боже складеться і друга", - поділилася Джамала.

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