Український бізнесмен і блогер Олексій Тригубенко розповів про план зі створення контенту, який вони придумали з переможцем "Холостячки" Андрієм Задворним на спільних зйомках.

Як пише Politeka.net, Тригубенко поділився відповідними кадрами в своєму Instagram. Як відомо, бізнесмен пройшов у фінал першого сезону шоу "Холостячка", проте в останньому епізоді Ксенія Мішина віддала перевагу Олександру Эллерту. Зараз же Тригубенко довелося попрацювати разом з переможцем другого сезону проекту, обранцем Злати Огневич Андрієм Задворним.

Разом вони взяли участь у зйомках нового проекту відомої фітнес-блогерки Ілони Чорнобай. Перед початком зйомок Тригубенко показав спортзал, в якому вони опинилися.

"У Андрюхи з'явилася прикольна ідея: поки ми зараз в спортзалі, ми швидко назнімаємо контент на місяць вперед. Ну, для того, щоб показувати всім, що ми з тобою займаємося спортом", - розповів Тригубенко.

"І цілий місяць потім філонить тренування. Ти різний одяг брав, щоб можна було переодягатися?...Одна футболка, кілька штанів. Зараз поміняємося ще один з одним і буде валом", - пожартував знаходився поруч Задворний.

Потім вони з Тригубенко вирушили далі готуватися до зйомок.

Відзначимо, що Задворний сам вирішив розлучитися з Огневич майже відразу після фіналу "Холостячки". Співачка важко переживає цей розрив.

Нагадаємо, Огневич після розставання з Задворним засвітилася з екс-залицяльником Мішиною з «Холостячки».

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом зізналася, чи не шкодує про Тригубенка.

Також Politeka писала, що Фіналіст" Холостячки " з Мішиною Тригубенко поскаржився на свій стан.