Як пише Politeka.net, Тригубенко поділився відповідними кадрами в своєму Instagram. Як відомо, бізнесмен пройшов у фінал першого сезону шоу "Холостячка", проте в останньому епізоді Ксенія Мішина віддала перевагу Олександру Эллерту. Зараз же Тригубенко довелося попрацювати разом з переможцем другого сезону проекту, обранцем Злати Огневич Андрієм Задворним.
Разом вони взяли участь у зйомках нового проекту відомої фітнес-блогерки Ілони Чорнобай. Перед початком зйомок Тригубенко показав спортзал, в якому вони опинилися.
"У Андрюхи з'явилася прикольна ідея: поки ми зараз в спортзалі, ми швидко назнімаємо контент на місяць вперед. Ну, для того, щоб показувати всім, що ми з тобою займаємося спортом", - розповів Тригубенко.
"І цілий місяць потім філонить тренування. Ти різний одяг брав, щоб можна було переодягатися?...Одна футболка, кілька штанів. Зараз поміняємося ще один з одним і буде валом", - пожартував знаходився поруч Задворний.
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Потім вони з Тригубенко вирушили далі готуватися до зйомок.
Відзначимо, що Задворний сам вирішив розлучитися з Огневич майже відразу після фіналу "Холостячки". Співачка важко переживає цей розрив.
Нагадаємо, Огневич після розставання з Задворним засвітилася з екс-залицяльником Мішиною з «Холостячки».
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом зізналася, чи не шкодує про Тригубенка.
Також Politeka писала, що Фіналіст" Холостячки " з Мішиною Тригубенко поскаржився на свій стан.