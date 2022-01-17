Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - успішна українська співачка і дружина Володимира Дантеса. Парочка поїхала після Нового року на відпочинок в Мексику, звідки постійно радує новими фото і відео в Instagram.
Цього разу Надя показала кілька фото із зіркою "Орла і Решки" Настею Івлєєвої з Росії. Артистки зустрілися на жаркому курорті, і як можна помітити, провели непогано час.
"Зробили собі круті фото на Ави", - написала Надя.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
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"Мої зайчики", "любити", "Любимки", "це кращий коллаб", "Я так чекала вашу зустріч", "круті", "залишилося тільки зустрітися з Крідом", "такі класні", "красива + красива = богиня співпраці", "тепер чекаємо зустріч з Єгором Крідом", "Ви так мило посміхаєтеся як ніби сестри", "ворони залетять", " які люди...".
Нагадаємо, Дорофєєва, полетівши з України, побігла на побачення з відомим блогером, реакція Дантеса
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