Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова зараз знаходиться в Грузії, куди її запросили працювати хореографом-постановником на"Танці з зірками". Але нещодавно зірка захворіла і вирішила розповісти, як себе почуває і бореться з недугою.
На фото Ілона сиділа в автомобілі. Зірка легко посміхнулася для Селфі, відвівши погляд від камери.
"Спасибі вам всім за підтримку і за ваші слова. Мені не гірше, а значить це вже перемога.
Думки про зустріч з дітьми і батьками лікують мене швидше за все,ну і звичайно, щоденне вживання чачі, часнику і цибулі. Я поки намагаюся не вдаватися до медикаментозного лікування,так як показань для цього немає. Все що приймаю-це Омега 3, цинк, вітамін Д3, вітамін С і намагаюся мислити позитивно.
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Звичайно ж, спасибі моєму чоловікові, який поруч і просто не дає сумувати! Якраз зараз працюю над створенням нашої кулінарної сторінки і хочу її розвивати і ділитися з вами рецептами своїми і свого чоловіка,він у мене кухар від Бога", - написала Ілона.
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