Дружина Євгена Кошового з "Квартал 95" показала, як попрацювала над своєю зовнішністю після відпочинку на Мальдівах.

Як пише Politeka.net, Ксенія-дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95". Колишня танцівниця народила гумористу двох дочок-Варвару і Серафиму. Нещодавно пара літала відпочивати на Мальдіви. Але вже Ксенія і Євген повернулися назад в Україну і дружина Кошового показала, як попрацювала над своєю зовнішністю, опублікувавши кілька нових сторіс в Instagram.

На сторіс Кошова показала, як їй малюють брови. Ксенія лежала, поки над нею працював майстер.

А до цього зірка показувала спільне фото з чоловіком Євгеном. Пара стояла на пляжі в прозорих нарядах в променях заходу.

"Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися, так?",- написала під фото артистка.

Фанати поставили під фотографіями більше шести тисяч лайків і написали коментарі:

"Розкішна пара", "Ви вогонь","Шалені" Краса, ой, ну артистка, обожнюю".

Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" в купальнику застрибнула на чоловіка: романтичні кадри з відпочинку

А ще Politeka повідомляла, що дружина Кошового з "Квартал 95" в сукні з розрізом вразила видом на Мальдівах: фото

Також Politeka писала, що дружина Євгена Кошового естетично повиляла стегнами на березі океану



