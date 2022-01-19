Як пише Politeka.net, Ксенія-дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95". Колишня танцівниця народила гумористу двох дочок-Варвару і Серафиму. Нещодавно пара літала відпочивати на Мальдіви. Але вже Ксенія і Євген повернулися назад в Україну і дружина Кошового показала, як попрацювала над своєю зовнішністю, опублікувавши кілька нових сторіс в Instagram.
На сторіс Кошова показала, як їй малюють брови. Ксенія лежала, поки над нею працював майстер.
А до цього зірка показувала спільне фото з чоловіком Євгеном. Пара стояла на пляжі в прозорих нарядах в променях заходу.
"Я так хочу, щоб ці моменти не закінчувалися, так?",- написала під фото артистка.
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Фанати поставили під фотографіями більше шести тисяч лайків і написали коментарі:
"Розкішна пара", "Ви вогонь","Шалені" Краса, ой, ну артистка, обожнюю".
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