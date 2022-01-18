Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є успішною українською телеведучою. Зірка дружить зі співачкою Ольгою Поляковою, з якою створює шоу "дорослі дівчатка". На нових фото Маша показала, як святкувала День народження подруги в компанії Даші Астаф'євої і фотографа Соні Плакидюк.
На першому фото Полякова була з Єфросиніною. А на другому фото до Олі і Маші приєдналися Даша Астаф'єва і Соня Плакидюк.
"З днем народження, наша королева сердець Оля Полякова. не минуло й року і ми знову святкуємо. Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва", - написала Маша.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Коли вже новий випуск ваших дівчаток? Ніби як, два тижні пройшли вже", " Все на одну особу. Ви помітили?", "Які у всіх зуби однакові)", " може, коли випили вже добре, то і не виставляти? Ся)".
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