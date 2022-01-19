"Холостяк" Микита Добринін показав, як з дружиною Дашею Квітковою відпочиває на Сейшельських островах, де ще пара не встигла дійти до океану.

Як пише Politeka.net, Микита Добринін був головним героєм шоу" Холостяк", де перемогла Даша Квіткова. Пара після проекту одружилася, а нещодавно у них з'явилася дитина. Зіркові батьки вирішили взяти малюка з собою на відпочинок на Сейшельські острови, де вже знаходяться кілька днів. На нових сторіс в Instagram Микита розповів, як проходить відпустка з маленькою дитиною.

"Вже три дні і жодного разу не були в океані, хоча живемо на березі. І чесно про наші будні на Сейшелах. Добре, що мама Микити відпочиває і якщо що, будемо за її розповідями знати, який океан", - написано було на сторіс у Даші в Instagram.

"Жодного разу ще не купалися в океані, не засмагали... Це звичайно весела історія, коли батьки розповідають, як вони...",- сказала пара у відео.

"Ми проходимо цей досвід. Малій у нас не флегма, бо постійно кудись летить, біжить...",- було написано на другому сторіс.

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