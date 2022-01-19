Як пише Politeka.net, Микита Добринін був головним героєм шоу" Холостяк", де перемогла Даша Квіткова. Пара після проекту одружилася, а нещодавно у них з'явилася дитина. Зіркові батьки вирішили взяти малюка з собою на відпочинок на Сейшельські острови, де вже знаходяться кілька днів. На нових сторіс в Instagram Микита розповів, як проходить відпустка з маленькою дитиною.
"Вже три дні і жодного разу не були в океані, хоча живемо на березі. І чесно про наші будні на Сейшелах. Добре, що мама Микити відпочиває і якщо що, будемо за її розповідями знати, який океан", - написано було на сторіс у Даші в Instagram.
"Жодного разу ще не купалися в океані, не засмагали... Це звичайно весела історія, коли батьки розповідають, як вони...",- сказала пара у відео.
"Ми проходимо цей досвід. Малій у нас не флегма, бо постійно кудись летить, біжить...",- було написано на другому сторіс.
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