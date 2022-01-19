Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко познайомилася з Арсеном Мірзояном на "Голосі країни". У Тоні від перших відносин є дочка, а у Арсена - два сини. У пари в цивільному шлюбі з'явилася дочка Ніна, після чого вони вирішили офіційно оформити відносини, хоча мама Тоні - Ніна Матвієнко, Народна артистка України, була проти їх союзу спочатку. Тоня і Арсен активно зайняті творчістю і навіть записали спільну пісню - "Івана Купала". Матвієнко і Мірзоян також активно ведуть блоги в соціальних мережах, ділячись з фанатами найцікавішим.
На новому відео Тоня показала, як Арсен пробігся по пірсу, після чого з розбігу стрибнув у Червоне море. Відомо, що пара зараз відпочиває в Єгипті.
"Вітаю всіх з Хрещенням Христовим", - написала Тоня в Instagram.
Фанати подивилися відео сотні разів і написали коментарі:
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