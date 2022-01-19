Українська співачка Настя Каменських разом з чоловіком, репером Потапом змогла показати себе з незвичного боку на відпочинку в Мексиці.

34-річна Каменських встигла записати безліч відео на відпочинку в Мексиці, причому не раз вона здивувала сімейними кадрами зі своїм чоловіком Потапом, передає Politeka.net. На відпочинку зірка показувала також і різні короткі "Тік-струми", найчастіше роблячи акцент на фігурі.

В цей же раз Каменських вирішила поніжитися в ліжку і показала, яким буває її Тихий ранок поруч з чоловіком. Втім, оцінили вигляд далеко не всі, багато написали не про саму Насті і її образі в банному халаті.

Аудиторія прокоментувала вигляд Потап, який з сивою бородою і такими ж волоссям трохи їх спантеличив:

«А дідові все одно; а що це за Лисий поруч не зрозумів; не турбуй Діда. 😅 ; Дідусь Старий, йому все одно😂; це що за дідусь на горизонті?😂 ; не вистачає Селфі з санвузла...; Батько поруч; Дідові Привіт😁; дідусь купив😂; 😳хто це там такий старий?; Ви моє життя. Спасибі за справжнє, і прекрасне дитинство. Ваша музика завжди була найкращою! 😏 ; там хто злий через ваших тик струмів 😅 😂 " - пишуть в мережі.

Ми також писали, що у відпустку в Мексиці Каменських взяла з собою цілу колекцію купальників. Раніше вона вже з'являлася в леопардовому і кольору пудри. На нових кадрах співачка приміряла чергове бікіні, цього разу біле, з незвичайним ліфом і високими плавками.

Настя позувала на дерев'яному шезлонгу, розбурхуючи фантазію "смачними" ракурсами. Брюнетка зібрала волосся і показала крупним планом апетитну фігуру, розташувавшись по-турецьки.

Нагадавши, Каменських збентежила незручним виглядом в маленькому купальнику:"Ну дуже великий низ".

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