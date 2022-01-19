Лілія Ребрик розвиває свою кар'єру актриси й телеведучої, а також веде свій блог в Instagram, пише Politeka.net. В акаунті зірка розповідає багато про що і нерідко звертається до українців.
У новому пості зірка написала побажання своїм шанувальникам на честь свята Водохреща. На фото артистка постала в дублянці й посміхалася.
"Зі святом Водохреща, друзі!
Нехай на душі завжди буде радісно і тепло, думки завжди будуть світлими і чистими, а бажання – сміливими і яскравими!
Є серед Вас сміливці?
Хто сьогодні вже занурювався в ополонку? Діліться враженнями! Ви для мене герої! Моя повага і захоплення! Серцем - з вами, тілом - ні 🙈 🤣 #вдома", - написала Лілія Ребрик.
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За чотири години публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.
"Зі святом ❤️❤️❤️", " Вас також зі святом) Я занурювалася в ополонку, емоції переповнюють ❤️❤️❤️", "Ви красуня, з Хрещенням вас, здоров'я вам", " зі святом!!!!💗 💗 мої батьки поїхали занурюватися, я хворію і тому не поїхала з ними ( " , - написали користувачі Мережі.
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