Макс Барських-відомий український співак і композитор, дебют якого відбувся в 2008 році в талант-шоу "Фабрика Зірок-2".

Як передає Politeka.net, 31-річний Макс Барських є відомим українським артистом і автором хітів. Співак прославився завдяки своїй участі в шоу" Фабрика зірок-2 " в 2008-му році, яке покинув за власним бажанням. Вже багато років Панський є успішним артистом і радує шанувальників безліччю пісень.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Макс Барських торкнувся теми відносин і поділився ефектними кадрами свого виконання пісні «ніхто». Артист виступав на сцені в оточенні дівчат-танцівниць. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

"Часто після розставання ми зберігаємо почуття власництва до колишніх. Сьогодні я вмію відпускати і щиро бажати кращого", - написав артист.

Пост Макса Барських активно коментують у мережі.

"Якщо ця пісня з життя Макса, то уявити навіть не можу, що якась дівчина (жінка) могла добровільно розлучитися з ним. Ну, просто не реально», "обожнюю», «прекрасні номери, хапають за душу», «захват», "Голос🔥 а прес, дівчатка", - пишуть в коментарях.

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