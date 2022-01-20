Як передає Politeka.net, в Instagram Тіна Кароль стала не тільки співачкою, але ще і власницею власного бренду, який тепер активно рекламує. Причому зірка всі модні новинки показує на собі і носить різні образи не тільки на фотосесіях.

В цей раз Кароль постала перед фанатами в кремовій сукні з натуральної тканини на тонких бретельках. Довжина міді відмінно підійшла під цілісний образ з коричневими черевиками і укороченою дублянкою такого ж відтінку.

На іншому фото Кароль позувала вже без неї, виблискуючи фігурою в скромному вбранні без принтів, причому зірка не стала підбирати яскравий макіяж і зачіску, але це не зіпсувало її цибулю.

Також Кароль опублікувала сторіс, в яких звернулася до своїх шанувальників. Співачка виглядала приголомшливо-вона постала в корсеті з дуже глибоким і незвичайним декольте. Яскравий макіяж підкреслив зовнішність ефектної блондинки. Показово, що артистка відмовилася від традиційної червоної помади і позувала з бежевим відтінком помади.

Судячи з усього, Тіна Кароль дуже втомилася на зйомках, на що вирішила поскаржитися своїм шанувальникам. Вона надула губки і стала показувати тих, хто змушує її продовжувати працювати.

Нагадаємо, що Тіна Кароль грайливо покрасувалася перед дзеркалом:"зачепила всі струни".

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