Як пише Politeka.net, успішна українська співачка і продюсерНаталія Могилевська вирішила показати, як зміцнює свій імунітет на морозі і загартовується на свята. Минулого року виконавиця вже розповідала про це.

"Дівчатка, ось вам мій лайфхак, як вигуляти красиве літнє взуття, якщо воно у вас нове, а літо ніби як ще не скоро 😀 😉 #Могилевська #ахзиматимоязима #доброеутро» - пише Могилевська під зимовим кадром.

"У @soloha_official більше! Але і тут-красиво! 😍 👏 ; Які ноги 😍 🔥 красуня❤️; Ната Ви чудово виглядаєте❤️; красуня, Наталка❤️; Наталя, дуже добре виглядаєте!; Шикарно; Ну дуже красивий кадр! Фото просто чудове! 😍 🔥 ; 🔥Наташа Ти вогонь.😉 👍 💞Сама чарівність. Наталя ви прекрасні.😍❤️❤️Дуже сміливо👌 ❄; наташенька, яка ви цукерка...❤️».

"Переохолодження для організму. Це взагалі корисно? Точно? Після занурення в крижану воду у людини частішає пульс і підвищується артеріальний тиск, також звужуються судини, а організм ніби пронизує струмом, тому людина відчуває себе свіжо і бадьоро.

Причина цих процесів-сильний стрес Потім ми відчуваємо задоволення, приплив сил, енергію, холод вже зовсім не відчувається, а все завдяки ендорфінів, того самого гормону радості», - написала також артистка.

Нагадавши, Могилевська збентежила виглядом з келихом в руках:"у мене для вас подарунок".

Як повідомляла Politeka, Схудла Могилевська здивувала новим образом на прем'єрі у Полякової:"Оля, я так поспішала до тебе".

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