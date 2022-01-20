Як пише Politeka.net, 32-річний підприємець, який незабаром почне пошуки своєї любові на українському телебаченні в 12-му сезоні проекту «Холостяк», поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.
В ньому Топольський опублікував Селфі, зроблене в розкішному інтер'єрі. За спиною у "холостяка" можна було побачити велике вікно на всю стіну і скляні двері на балкон з видом на море. У приміщенні також можна було помітити ліфт.
Сам Топольський позував з посмішкою прямо перед камерою. Бізнесмен був одягнений в строгий костюм з чорною сорочкою.
"Якби ви могли подорожувати куди завгодно прямо зараз, куди б ви полетіли і чому?",- звернувся підприємець до своїх підписників.
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Люди тут же почали коментувати.
"Минуле) а потім в далеке майбутнє) цікаво що нас чекає", "Весільна подорож на Мальдівах", "Грузія) там кажуть смачна їжа, хороше вино, гостинні люди, красиві види, природа, гори", "Скажу, якщо подаруєте поїздку туди", "в Париж в місто любові", "не головне куди, головне з ким", - пишуть люди.
Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський розчарував зовнішністю на новому фото.
Як повідомляла Politeka, Топольський з нового "Холостяка" позагравав з нареченими сяючою посмішкою.
Також Politeka писала, що новий "Холостяк" Топольський здивував визнанням, що пообіцяв собі в новому році.