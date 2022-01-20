Пішла з життя знаменита французька актриса кіно і телебачення, а також модель Люсьєн Моро, яка прославилася завдяки численним ролям у рекламі.

Трагічною новиною поділився у своєму Твіттері мер передмістя Парижа Аржантей Філіп Дусе. Як стало відомо, Моро пішла з життя 16 січня у віці 88 років. При цьому причина її смерті не розкривається.

"З великим сумом я тільки що дізнався про смерть Люсьєн Моро... мої щирі співчуття її родині і близьким. Жителям Аржантея буде дуже не вистачати її посмішки і гарного настрою", - написав Дусе.

Він зазначив, що Моро брала активну участь у культурному та громадському житті їхнього міста, в якому актриса проживала в останні роки.

Люсьєн Моро народилася 17 лютого 1933 року в Реназі. У 1993 вона переїхала в Аржантей, де і почалася її акторська кар'єра. Творчий шлях актриси був досить незвичайним: одного разу вона знайшла оголошення в газеті про пошуки моделі для реклами. Вже у віці 60 років Моро вперше створила своє акторське резюме і потрапила в банк даних агентства, що надає артистичні послуги літніх людей.

З тих пір вона стала справжньою зіркою реклами. Крім того, актриса зіграла ролі в таких серіалах, як: "Хто вбив Бембі?", "Наречений на двох", "Президент Ено", "Хороший хлопець" та інших.

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