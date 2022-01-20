Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася з шанувальниками новими яскравими кадрами з відпочинку. Зараз Сміюха насолоджується теплом і сонцем на Мальдівах. Там зірка задумалася, якою порою року вона могла б бути.
Крім того, Вікторія несподівано заговорила про кохання.
"Я вибираю весну! З її свіжістю, куди більш відчутним відчуттям новизни, ніж в новорічні свята, передчуттям, що життя забуяет новими фарбами, і серцем, наповненим любов'ю. А ще квітами. Саме вони - це те, що зараз є одним з найяскравіших символів того, що місце в моєму серці зайняв він. Я вибираю кохання - як єдине відчуття, яке хочу відчувати щомиті", - написала співачка.
Вона поділилася серією фото, на яких позувала на тлі тропічних квітів. Сміюха була одягнена в коротке сріблясте плаття з легкої струмує тканини. Наряд ефектно підкреслив свіжий загар артистки.
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Шанувальники Вікторії тут же відреагували на її пост.
"Дівчина весна", "Хороша по всіх фронтах", "на дворі зима, а в душі весна!!", "Ого! Незрівнянні фоточки!", "Фея", "Ну просто незрівнянна, немає слів", - пишуть люди.
Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" насмішила видом в одній майці у відпустці на Мальдівах.
Як повідомляла Politeka, шикуюча на Мальдівах Віка з "НеАнгелів" розкрила свого спонсора.
Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" в смугастому купальнику виставила напоказ свої принади.