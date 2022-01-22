14-річний Артем Фесько, який став переможцем нового сезону шоу "Україна має талант", розповів, на що планує витратити виграні кошти.

14-річний житель села Попільня на Житомирщині Артем Фесько, який став переможцем нового сезону шоу "Україна має талант", дав відверте інтерв'ю журналістам "Факти". Так, хлопець виграв 250 тисяч гривень та розповів, куди планує витрати кошти.

"Ми ще думаємо, куди ці гроші вкладемо. Швидше за все, вони підуть на розвиток моїх вокальних даних. Можливо, я запишу на професійній студії свої пісні. Все буде витрачено на творчість", - розповів Артем Фесько.

Також хлопець зізнався, що не думав, що він стане переможцем. Фесько вболівав за повітряного гімнаста Ельдара і думав, що саме він стане переможцем.

Також хлопець поділився своїм секретом - перед виходом на сцену він випиває багато теплої води, щоб берегти зв'язки.

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