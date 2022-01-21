Гуморист і переможець першого сезону «Холостячки» Олександр Еллерт вирішив показати фото "красуні", про яку мріє не тільки він, але і багато в світі.

Олександр Еллерт після перемоги на проекті з актрисою Ксенією Мішиною намагався побудувати з нею стосунки, але, на жаль, міцний союз не вийшов - пара розлучилася торік, пише Politeka.net.

В одному з інтерв'ю артистка натякнула, що однією з причин розставання стали ревнощі коміка. Також Ксенія Мішина зізналася, що більше не хоче виставляти свої стосунки напоказ.

Зараз колишні закохані займаються розвитком кар'єр, роблячи різні публікації в Instagram, але про особисте практично не згадують.

У новому пості Олександр Еллерт взагалі вирішив відійти від теми, і показав "красуню", про яку мріє після розриву з актрисою.

"... а ще я TESLA Model 3 хочу!... Та ні, звичайно, купувати машину я не буду, я виграти хочу!", - написав комік в пості.

Олександр Еллерт влаштував фотосесію з машиною марки "TESLA", про яку мріє багато в світі.

Публікація швидко зібрала багато коментарів.

"Якщо хочеш) значить буде!", "Красунчик!🔥 ", "Тобі більше шансів 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Раніше Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, з ким проводить свої вихідні

Нагадаємо, що Мішина знову заговорила про стосунки з Еллертом, розкривши шанувальникам правду

А ще Politeka повідомляла, що Мішина після розриву з Еллертом насолодилася відпочинком в приємній компанії