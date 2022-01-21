Зірки "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я – Сергій), Євген Кошовий і Юрій Ткач вирушили за кордон і показали кадри своїх розкішних відпочинків.

Артисти "Квартал 95" багато знімаються і виступають, тому не дивно, що вони можуть дозволити собі відпочинок за кордоном, пише Politeka.net.

Так, Євген Кошовий разом з родиною нещодавно побував на Мальдівах. Дружина артиста раз у раз хвалилася фото з курорту, змушуючи заздрити.

Юрій Ткач з донькою Лізою і дружиною Вікторією полетіли в Домінікану, де вдосталь накупалися і засмагли.

Вирішив "копирнути" досвід Кошових і Сергій Казанін, який разом з сім'єю відправився на Мальдіви.

"На відпочинку потрібна маска, щоб побачити підводний світ!🤘

І відеокамера, щоб потім це побачили всі!",- написав артист, опублікувавши яскраве відео.

Публікація зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.

"🔥🔥🔥Круто👏👏👏", "Теж так хочу🔥", "Я перша!!!!🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, дружина зірки "Квартал 95" опублікувала романтичні фото з чоловіком.

"Красива природа, красива пара, що ще потрібно, щоб зустріти захід?",- прокоментувала одна з користувачок Мережі.

Нагадаємо, що Кошовий, Ткач та інші зірки "Квартал 95" похвалилися своїми улюбленцями

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