Відома телеведуча Леся Нікітюк вирішила влаштувати банний день, тому з друзями вирушила по паритися і заодно насмішила мережу незграбними кадрами.

Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою, яка встигла прославитися на всю країну і не боїться покзааться забавною, повідомляє Politeka.net. Причому Нікітюк любить пожартувати над собою, посміятися над своїми образами або невдалими кадрами з фотосесій.

В цей раз Никитюк повеселила кадрами з відпочинку в лазні, де її добре «освіжили» і спеціальними віниками, і крижаною водою. Разом з подругою Нікітюк показала, як їх обливали крижаною водою після того, як вони пропарилися.

А самі вони, червоні і тремтячі від холоду, терплять такі оздоровчі процедури. Причому сама Нікітюк до цього віджартувалася, що слід прибрати дітей від екранів. На фото видно, що їй самій не дуже припала до душі така процедура, але вона витримала все, голосячи про те, як це було холодно.

В одному з інтерв'ю Леся Нікітюк розкрила секрети догляду за собою. Так, зірка регулярно скрабує шкіру, використовуючи, в тому числі народні методи. Телеведуча наносить і розтирає шкіру кавовою гущею, змішаною з медом і декількома краплями рослинного масла.

Також вона регулярно користується послугами косметологів, роблячи пілінги.

Не можна забувати і про регулярне зволоження. Леся Нікітюк наносить на обличчя і тіло кокосове масло, вживає риб'ячий жир і п'є мінімум два літри води в день, підтримуючи тонус шкіри.

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