Відома теледива, бізнесвумен і світська левиця з сімейства Кардашьян Кортні поділилася яскравими кадрами з відпочинку в минулому році.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка і блогерша Кортні Кардашьян зібрала величезну аудиторію в своєму Instagram, яку тепер часто радує яскравим і насиченим контентом. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кадрами з відпочинку, який провела в Італії в серпні минулого року.

Так, крім красивих кадрів з приголомшливими пейзажами, Кортні показала себе в сміливому образі. На деяких знімках зірка відобразила себе в дзеркало на телефон. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому темному купальнику цікавого фасону, який на її тілі виглядає як ніби смугастим. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і апетитні форми теледиви. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Кардашьян написала: "Portofino, Italy August 2021". Шанувальники тут же почали засипати зірку лайками і коментарями: "Приголомшлива", "Гаряча", "Фігура мрії", "Красуня", "Прекрасне вино", "Як справи?", "Принцеса", "Вогонь", "Королева", "Моя улюблена Кардашьян", "Ти ідеальна".

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