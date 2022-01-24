Діма Монатік за час своєї кар'єри співака зміг стати популярним завдяки своїм талантам і завзяттю, тому гастролями тільки в Україні обмежуватися не став, пише Politeka.net. Не так давно він полетів з країни в рамках свого туру.

Так, за цей час він встиг побувати в самих різних міста, в тому числі виступив з аншлагом в Нью-Йорку, Чикаго і Сіетлі. Залишати сім'ю одну вдома Монатік теж не став - він дуже прив'язаний до своєї дружини Ірини і двом синам.

Тому роботу співак вирішив поєднати з відпочинком, і разом з дружиною і Платоном і Данилом вирішив також влаштувати собі невелику відпустку. Цього разу Ірина показала на фото, як вони відпочивають на курортному острові.

"Щасливі мешканці джунглів🦥 🌴 ☀️❤️🔥» - пише під кадрами Ірина.

Раніше в Instagram його дружина Ірина показала, як вони проводять вільний час. Цього разу вони відвідали музей воскових фігур при відомому на весь світ рок-кафе. На одному з фото Ірина притулилася до воскового Бреду Пітту прямо на очах у чоловіка.

Зазначимо, що дітям теж сподобався музей. Вони із задоволенням позували з фігурами і зображували відомих зірок. Приєднався до них і батько сімейства.

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