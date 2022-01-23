Відома українська спортсменка, учасниця крайнього сезону шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан розповіла шанувальникам, що за п'ять хвилин встигла двічі травмуватися.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 31-річна фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка у парі з Дмитром Дікусаром зайняла друге місце на шоу "Танці з зірками", часто ділиться особистими фотографіями та розповідає про свій день.

Цього разу Ольга Харлан показала забинтовані пальці та розповіла, що за п'ять хвилин встигла двічі травмуватися через свій характер.

"Рубрика: "Взнай Олю поближче". Розказую… Я дуже вперта і не дуже розумна людина. Результат цьому: два порізаних пальці одним і тим же ножем з інтервалом 5 хвилин", - сказала Ольга Харлан, сидячи за кермом свого автомобіля.

Як бачимо, віце-чемпіонка "Танців з зірками" сприйняла цю ситуацію з гумором.

"Ну поржати з цього просто необхідно", - сказала Ольга.

Раніше Politeka повідомляла, що "Вибач, Дім, але вже можна розповідати": Харлан видала, що Дікусар приховував на "Танцях з зірками".

Нагадаємо, що Харлан після "Танців з зірками" показала, як насолоджується життям: "Келишок треба додати".

Також Politeka писала, що "Склеювала свої пальці": Харлан розкрила несподівані таємниці закулісся Танців з зірками.