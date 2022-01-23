Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала ще популярнішою після перемоги на танцювальному шоу, а після її участі на шоу "Холостяк" вона вирішила продовжити свою кар'єру актриси. Тепер вона часто відсутня вдома і рідко буває на відпочинку через завантаженість.
Любити Ксенія показувати також в Instagram, як проходять її зйомки на вулиці або в приміщеннях. Ділиться вона і буднями з гримерки або кімнати відпочинку. Цього разу Ксенія показала спочатку, як проходив її день, чим вона займалася перед роботою і як виглядають її помічники.
Після цього Мішина продемонструвала» жертви " своїх перетворень. Як відомо, Ксенія дуже турбується за своє волосся, тому не любить робити багато укладок. Для ролі іноді їй доводиться міняти стиль, накручувати локони і робити нетипово яскравий макіяж. Цього разу зірка показала, як тепер буде виглядати з кучерявими локонами.
Також раніше актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина розповіла про те, що скоро відлітає до Бельгії заради зйомок англійською мовою. Для цього актрисі необхідно підтягнути знання з мови.
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