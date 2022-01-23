Анна Богдан, яка перемогла на шоу "Холостяк", показала фото з головним героєм проекту Михайлом Заливако і звернулася до нього.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала переможницею проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако, після чого пара вже перебуває у відносинах майже рік. Анна після проекту стала популярною блогеркою і веде сторінку в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців.

На нових фото Анна показала, як ніжилася з Михайлом, лежачи в траві. Кадри вийшли чуттєвими і ніжними.

"Міша, ти зробив неправильний вибір!

Ще недавно наша історія кохання була скандальною і» весь світ " був проти нас.

А ви коли робите свій життєвий вибір, вас турбує думка оточуючих?

Р. S. вже свій вибір зробив наступний холостяк", - написала Анна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красива пара", "Ні, я роблю вибір виходячи з моїх почуттів", "а мені так радісно дивитися всі ваші фото разом і я рада, що Мішин вибір збігся з моєю симпатією", "Вангую що вибір холостяка буде не схвалений".

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