Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала переможницею проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако, після чого пара вже перебуває у відносинах майже рік. Анна після проекту стала популярною блогеркою і веде сторінку в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців.
На нових фото Анна показала, як ніжилася з Михайлом, лежачи в траві. Кадри вийшли чуттєвими і ніжними.
"Міша, ти зробив неправильний вибір!
Ще недавно наша історія кохання була скандальною і» весь світ " був проти нас.
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А ви коли робите свій життєвий вибір, вас турбує думка оточуючих?
Р. S. вже свій вибір зробив наступний холостяк", - написала Анна.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже красива пара", "Ні, я роблю вибір виходячи з моїх почуттів", "а мені так радісно дивитися всі ваші фото разом і я рада, що Мішин вибір збігся з моєю симпатією", "Вангую що вибір холостяка буде не схвалений".
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