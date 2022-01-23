Як передає Politeka.net, в Instagram Анна Неплях опублікувала яскраві кадри, які звели з розуму її шанувальників. Дівчина позувала в чорному корсеті. Образ доповнили туфлі на високих підборах. Вона ефектно розмістилася в кріслі, зробивши акцент на своїх струнких ніжках.

У коментарях красуні залишили масу теплих слів.

"Ух, яка", "Виходь за мене!", "Тропікано жінка", «яка красива», "у вас неможливо не закохатися", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Анна Неплях прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Дівчина протрималася на проекті сім випусків. Участь у шоу дозволила Неплях зібрати пристойну аудиторію в Instagram. Пізніше красуня взяла участь у відомому конкурсі краси, де стала переможницею. Також вона представляла Україну на міжнародному конкурсі.

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