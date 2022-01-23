Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка. Зірка зараз активно будує сольну кар'єру і веде сторінки в соціальних мережах.
На новому відео, яке Настя опублікувала в Тікток, зірка з'явилася в міні-купальнику на мотузочках. Артистка танцювала під музику, вражаючи рухами.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Діджеї на місці?", "Що це було, Відео ні про що"," Стройняшка", " у цьому віці дівчата хваляться успіхами своїх дітей...", "Коли буде третій сезон шоу "Маска", " яка нафік енергетика?", "Шикарна, як завжди", "ти дуже красива, таких прекрасних жінок ми чоловіки називаємо богинями", " Потапу після відпустки можна сміливо вступати на курси операторів у ВДІК. Стільки наймав за цей час".
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