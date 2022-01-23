Співачка Настя Каменських, яка зараз відпочиває в Мексиці, показала, як проводить час, поділившись новим відео в соціальних мережах.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка. Зірка зараз активно будує сольну кар'єру і веде сторінки в соціальних мережах.

На новому відео, яке Настя опублікувала в Тікток, зірка з'явилася в міні-купальнику на мотузочках. Артистка танцювала під музику, вражаючи рухами.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Діджеї на місці?", "Що це було, Відео ні про що"," Стройняшка", " у цьому віці дівчата хваляться успіхами своїх дітей...", "Коли буде третій сезон шоу "Маска", " яка нафік енергетика?", "Шикарна, як завжди", "ти дуже красива, таких прекрасних жінок ми чоловіки називаємо богинями", " Потапу після відпустки можна сміливо вступати на курси операторів у ВДІК. Стільки наймав за цей час".

Нагадавши, Каменських розтягнулася в ліжку і розповіла про свою головну слабкість

Також Politeka повідомляла, що екс-дружина позитиву на відпочинку з Каменських і Потапом вирішила відірватися по повній

А ще Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво, Дантес та інші задивилися на фігуру Каменських у бікіні