Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і актриса Анна Трінчер все ще відходить від пластичної операції по збільшенню грудей. На свою адресу через цю операцію зірка отримала безліч відгуків, як позитивних, так і хейтерстких. Так, нещодавно дівчина відкрила фанатам результати операції і її знову чекала хвиля критики.

У своїх Instagram-сторіс Анна поскаржилася, що начиталася дуже багато неприємних коментарів на тему її операції. Так, багато користувачів засуджують її рішення про пластику і взагалі кажуть, що нічого не змінилося у вигляді її бюста.

"Чесно кажучи, я просто в шоці. Я вчора стільки на свою адресу начиталася", - поскаржилася Трінчер.

Також дівчина показала скріншоти з коментарями, в яких шанувальники висловили свою думку: "Щось змінилося?", "Мало", "Дуже мало", "Різниці начебто не видно", "Ну ніяк, якщо чесно, не видно грудей", "Поки різницю не особливо видно", "Різниці начебто не видно".

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