Як передає Politeka.net, в команду відомої співачки на вокальному проєкті "Голос країни" Ольги Полякової потрапив незвичайний співак. Ярослав Гаванець - кіборг, учасник бойових дій на сході України. Він прийшов на вокальний проєкт, щоб виконати свою мрію дитинства і заспівав пісню "Тебе це може вбити" групи "СКАЙ" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Також, Ольга Полякова вирішила познайомити своїх шанувальників з першим учасником своєї команди та опублікувала його фото в сторіз.

"Кіборг, який співає душею", - наголосила співачка.

Шанувальники вокального шоу залишили кілька коментарів під публікацією: "Команда Полякової до перемоги. З Поляковою шоу стало більш щирим", "Дуже сильні виступи", "Супер передача, мені дуже сподобалося", "Офігенний випуск. Такі всі талановиті", "Ярослав просто молодець, я дуже за нього переживала, і я, спасибі Олі, що вона повернулася, а Ярослав заспівав просто чарівно".

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