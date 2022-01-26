Як повідомляє Politeka.net, популярна і епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка кілька років тому перемогла в Нацвідборі на Євробачення, але так і не поїхала підкорювати Європу, часто ділиться з фанатами яскравими публікаціями в своєму Instagram.
Так, цього разу зірка вирішила відповісти на питання шанувальників, які почали надсилати їй в сторіс. Серед користувачів хтось поцікавився у Ганна щодо її грудей. "Ви худнете, а груди у вас залишається. Що за магія?",- запитали у MARUV.
У відповідь на це співачка виклала пікантне фото, на якому вона позує в темному вбранні, який підкреслює пружний бюст, і написала: "Ця магія називається "ліфчик з пушапом".
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Нагадаємо, MARUV, яка вирішила відпочити від роботи, показала, як розважається: "Слів немає, одні емоції".
Як повідомляла Politeka, MARUV в ефектному вбранні осідлала "залізного коня", кадри: "Найкрутіша байкерша".
Також Politeka писала, що Maruv в латексі засвітилася перед камерою з загадковим чоловіком: "Боліло все тіло ще три дні".