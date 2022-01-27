Як передає Politeka.net, нещодавно у 19-річного переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина і його нареченої Іванни народилася довгоочікувана дочка-Елізабет. На своїй сторінці в Instagram дружина Сасанчина зробила відверту заяву з донькою на руках. Як відомо, на переможця "Голосу країни" і його дружину часто "сиплеться" хейт, проте вони навчилися з цим боротися.

"Тепер пофіг на все, на хейт, на людей, які бажають нам зла. Тепер у нас є сенс життя, у нас є заради кого бігти вперед і розвиватися. Я обіцяю, що зробимо все, щоб ти завжди була найщасливішою. Коли ти виростеш, ти будеш пишатися своїми батьками. Обіцяю, ми будемо намагатися", - заявила Іванна Сасанчина.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин підготував сюрприз для шанувальників, присвячений своїй дочці Елізабет. На своїй сторінці в Instagram переможець "Голосу країни" поділився уривком пісні з освідченням у коханні.

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