Відома українська співачка Ольга Полякова, яка стала тренером у новому сезоні шоу "Голос країни", привітала із Днем народження Тіну Кароль, із якою в неї був конфлікт.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram епатажна українська виконавиця Ольга Полякова, яка разом із Потапом, Надею Дорофєєвою та Святославом Вакарчуком стала тренером 12 сезону шоу "Голос країни", вирішила привітати відому співачку Тіну Кароль із Днем народження.

Так, на відео були Потап, Надя Дорофєєва, сама Полякова та ведучі "Голосу країни" Юрій Горбунов та Катя Осадча. Вони співали відому пісню "Happy Birthday" Тіні Кароль, якій 25 січня виповнилося 37 років.

"Тіночка, ми тебе любимо. Вітаємо з Днем народження! Будь щаслива!", - побажала Оля Полякова Тіні Кароль.

Нагадаємо, що деякий час тому між Поляковою та Кароль був серйозний конфлікт. "Королева ночі" на одному із випусків шоу "Маска" мала необережність назвати Тіну "відомою плакальницею на похоронах" і це вийшло в ефір. Кароль ця фраза дуже образила і вона не стала мовчати, через декілька днів після випуску "Маска" вона випустила славнозвісний трек "Скандал". Полякова назвала це піаром. Наразі пристрасті між співачками вщухли.

Раніше Politeka повідомляла, що продюсеру "Голосу країни" висловили, що думають про новий сезон з Вакарчуком і Поляковою: "Нудить вже...".

Нагадаємо, що Горбунов, який мріє про дочку, зворушив домашнім фото з молодшим сином: "Непідробні емоції".

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