Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на публіці з'явилася в унікальному вбранні з вишивкою.

Знаменита виконавиця, актриса і власниця власної лінійки косметики-52-річна Дженніфер Лопес не боїться показати себе в незвичайних і дорогих нарядах. На кожному заході зірка з'являється в сукнях, які завжди мають досить інтригуючі акценти, передає Politeka.net.

Наприклад, на одній з церемоній нагородження Лопес не стала приховувати фігуру, вибравши силуетне чорне плаття з цікавим декольте. Золота сітка з розсипом каменів і спеціальної вишивки приховала зайве, проте вигідно підкреслила форми знаменитості.

"Я так пишаюся нею, і вона моя улюблена актриса всіх часів» - сказано в підписі.

Шанувальники підтримали:

"Ла мажор🙏 👑 💃; вона завжди була міс унікальністю️❤️; люблю сукню 👗 і вітаю 🎉 ви її заслужили; може бути ще краще; про час! 👏 ; Вітаю і молодець 💕; вітаємо заслужену Джей Ло!!!! 👏 ; Хороша робота, jlo люблю тебе❤️; перевершує очікування; задала нову планку своїм конкурентам".

Ми також писали, через пару тижнів повинен вийти в прокат фільм, в якому знімалася Лопес, для цього були також використані матеріали з її попередніх виступів та концертів. Романтична комедія зібрала досить незвичайний каст, серед якого була і сама Лопес.

Нарізка нових кадрів показала, якою різною зірка буває і чому не соромиться своїх костюмів.

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