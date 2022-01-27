Український співак Арсен Мірзоян, зірка "Голосу країни" поділився сімейними кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист Арсен Мірзоян поділився домашніми кадрами в сторіс на своїй сторінці Instagram.

Арсен Мірзоян зображений разом з дружиною Тоней Матвієнко і шестирічною дочкою Ніною.

Співак відобразив сімейні посиденьки в кафе. На одному з фото він позував разом з дружиною. При цьому можна помітити, що Тоня Матвієнко без макіяжу.

На іншому знімку зображена дочка артистів, названа на честь знаменитої бабусі, мами Тоні Матвієнко, народної артистки України Ніни Матвієнко.

"Ну як же без тортиків?» - підписавши Арсен Мірзоян фото, на якому дочка наминає шоколадне тістечко. Перед нею на столі стояла чашка какао.

Нагадаємо, Ніна народилася у Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна у 2016 році. А в 2017 році пара побралася.

Також у артистів є діти від попередніх стосунків.

Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вразив екс - " Тартака "Положинського спортивною підготовкою:" ще б пак на лижах..."

Як повідомляла Politeka, Арсен Мірзоян показав результати важливої акції, яка допомагає дітям: "головне ще попереду"

Також Politeka писала, що Мірзоян, Хіменес-Браво, Бабкін та інші дали привід для шквальної критики: "нічого святого"