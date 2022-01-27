Аліна Гросу після розставання з чоловіком бізнесменом Олександром Комковим будує відносини з актором Романом Полянським, передає Politeka.net.
Пара багато разом знімається і намагається частіше відпочивати. Так, цього разу закохані вирушили в Буковель, про що свідчить геолокація в новому пості Instagram.
Аліна Гросу мило обіймалася з актором на тлі зимових пейзажів.
Публікація швидко зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:
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"Прекрасні❤️😍і улюблені🙌", "дуже хороші 😍 гармонійно виглядаєте з Романом❤️ гарного відпочинку", "обожнюю вашу пару, Ви з Романом дуже гармонійні", "Аліночка, ви прям з кожним днем все більше розквітаєте!❤Ось що значить знайти свого чоловіка!", "Чекаємо весілля ❤️❤️❤️", " ви як Інь і Ян - співпадаєте...".
Зазначимо, Аліна Гросу і Роман Полянський познайомилися ще до розпису співачки, вона навіть запрошувала актора собі на весілля. Обидва почали дружити, а коли почалися розлади в їхніх сім'ях, це їх зблизило, пізніше вони закрутили роман.
Нагадаємо, що коханий Аліни Гросу розповів всю правду про їхні стосунки і дитину
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