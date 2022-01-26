Як повідомляє Politeka.net, єдина внучка відомої артистки Софії Ротару 20-річна Соня Євдокименко, яка живе і навчається в Нью-Йорку, поділилася цікавим фото на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, дівчина пробує себе як співачка, а тьакже працює моделлю і миє похвалитися ідеальною фігурою, якій зобов'язана зокрема регулярних тренувань. Раніше вона навіть демонструвала комплекси вправ, які допомагають їй зберігати стрункість.
Соня Євдокименко в нових сторіс показала фото, на якому зображена з тренером. Вона позувала з чорному топі і лосинах.
"З днем народження Роб", - написала внучка Ротару.
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Роб Піела - колишній боксер, він створив популярний спортзал в Нью-Йорку, де тренує багатьох знаменитостей.
Як відомо, у внучки Ротару Соні Євдокименко вже є мільйонер-наречений, який увійшов до списку Форбс - Денис Жданов.
Нагадаємо, що внучка Ротару Соня Євдокименко в білій шубці влаштувала дефіле на прогулянці: "дуже стильно і красиво".
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