Як пише Politeka.net, в Instagram Євген Клопотенко розповів, як полюбити капусту.

"Сядьте на кухні, заплющте очі і поєднайтеся подумки з кислою капустою. Тією самою, яку квасила бабуся та поливала домашньою олією. Відчуйте свою спорідненість з цим продуктом. Вдих. Видих. А тепер відділіть кислу капусту від своїх спогадів. Це не лише ваше минуле, це ваше майбутнє. Знов вдих. Знов видих. Кисла капуста - не те, до чого ви звикли. Відсьогодні кисла капуста - це ваша суперсила. Інгредієнт, який покращить вашу їжу", - звернувся до шанувальників Клопотенко.

Євген Клопотенко

Він назвав кілька страв, до яких ідеально підійде квашена капуста.

  • Картопляне пюре з хорошим шматком вершкового масла + кисла капуста
  • Бутерброд з сиром + кисла капуста
  • Яєчня + кисла капуста
  • Печеня + кисла капуста
  • Пломбір + кисла капуста
  • Салат з авокадо + кисла капуста

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Нагадаємо, що Клопотенко після критики шкільного меню вирішив знову випробувати українців:"у мене для вас провокація".

Ще Politeka писала, що Клопотенко видав, що думає про українців: "Наша нація має долю...".

Також Politeka повідомляла, що Клопотенко зізнався, як його критикували через зовнішній вигляд: "я знову став нещасним".