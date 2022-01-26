Як пише Politeka.net, в Instagram Євген Клопотенко розповів, як полюбити капусту.
"Сядьте на кухні, заплющте очі і поєднайтеся подумки з кислою капустою. Тією самою, яку квасила бабуся та поливала домашньою олією. Відчуйте свою спорідненість з цим продуктом. Вдих. Видих. А тепер відділіть кислу капусту від своїх спогадів. Це не лише ваше минуле, це ваше майбутнє. Знов вдих. Знов видих. Кисла капуста - не те, до чого ви звикли. Відсьогодні кисла капуста - це ваша суперсила. Інгредієнт, який покращить вашу їжу", - звернувся до шанувальників Клопотенко.
Він назвав кілька страв, до яких ідеально підійде квашена капуста.
- Картопляне пюре з хорошим шматком вершкового масла + кисла капуста
- Бутерброд з сиром + кисла капуста
- Яєчня + кисла капуста
- Печеня + кисла капуста
- Пломбір + кисла капуста
- Салат з авокадо + кисла капуста
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Нагадаємо, що Клопотенко після критики шкільного меню вирішив знову випробувати українців:"у мене для вас провокація".
Ще Politeka писала, що Клопотенко видав, що думає про українців: "Наша нація має долю...".
Також Politeka повідомляла, що Клопотенко зізнався, як його критикували через зовнішній вигляд: "я знову став нещасним".