Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Тіні Кароль, опублікували коротке романтичне відео із зіркою і молодим красенем, який вітає її з днем народження. Шанувальники відразу сприйняли чоловіка, як чергового залицяльника співачки, проте не все так однозначно.
У ролику Твань з'явилася, як виявилося, зі своїм піар-менеджером Павлом Орловим, з яким працює багато років. Схоже, у співачки з її працівником склалися теплі дружні стосунки, тому він так зворушливо привітав її зі святом.
"З Днем народження, любов всього мого життя", - підписав відео Орлов.
Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію з Кароль, приєднуючись до привітань: "З днем народження! Бажаю тобі виконання всіх твоїх потаємних бажань!", "З днем народження, Снігова королева. Будь щаслива", "З днем народження, Тіна, вітаю. Нехай Твій світ стає красивішим і щасливішим. Бажаю багато щастя, радості і любові. Удачі і благополуччя у всьому", "Це її чоловік, якого вона давно приховувала?", "З Днем народження!".
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
Посивілий Мірзоян засвітив чесне фото Матвієнка без макіяжу: "Ну як же..."
Юна Юля поїхала в школу і не повернулася додому, рідні молять про допомогу: прикмети зниклої
Життя знаменитого актора обірвалося в ДТП, травми виявилися занадто важкими: подробиці
Ціни на картоплю сягають 100 гривень за кг: українців здивувала вартість популярного овоча
Нагадавмо, Тіна Кароль, яку в " Голосі країни "замінили Полякової, з'явилася в іншому шоу: "Скажу чесно...".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль у вечірній сукні вліпила " ляпас "відомому ведучому: "Не зв'язуйся з нею".
Також Politeka писала, що Тіна Кароль після трагедії з чоловіком більше не святкує дні народження: "Як тільки ми почали боротися...".