У мережі з'явилися несподівані романтичні кадри з Тіною Кароль і загадковим красенем, який привітав її з днем народження.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Тіні Кароль, опублікували коротке романтичне відео із зіркою і молодим красенем, який вітає її з днем народження. Шанувальники відразу сприйняли чоловіка, як чергового залицяльника співачки, проте не все так однозначно.

У ролику Твань з'явилася, як виявилося, зі своїм піар-менеджером Павлом Орловим, з яким працює багато років. Схоже, у співачки з її працівником склалися теплі дружні стосунки, тому він так зворушливо привітав її зі святом.

"З Днем народження, любов всього мого життя", - підписав відео Орлов.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію з Кароль, приєднуючись до привітань: "З днем народження! Бажаю тобі виконання всіх твоїх потаємних бажань!", "З днем народження, Снігова королева. Будь щаслива", "З днем народження, Тіна, вітаю. Нехай Твій світ стає красивішим і щасливішим. Бажаю багато щастя, радості і любові. Удачі і благополуччя у всьому", "Це її чоловік, якого вона давно приховувала?", "З Днем народження!".

Нагадавмо, Тіна Кароль, яку в " Голосі країни "замінили Полякової, з'явилася в іншому шоу: "Скажу чесно...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль у вечірній сукні вліпила " ляпас "відомому ведучому: "Не зв'язуйся з нею".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль після трагедії з чоловіком більше не святкує дні народження: "Як тільки ми почали боротися...".