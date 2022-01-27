74-річна співачка Софія Ротару, яку визнали Національною легендою України, показала, як насолоджується відпочинком на курорті.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару - успішна вітчизняна співачка, яка завоювала серця не тільки українців, а й інших країн. І хоча зірці 74 роки, виглядає Національна легенда України набагато молодша. Зірка активно веде сторінку в Instagram, а також Українці створюють фан-клуби популярної артистки. Так, на сторінці "Софія Ротару. Час мій " з'явилося нове фото артистки.

На новому фото Софія позувала в напівпрозорій блузі, довгій спідниці і стильних окулярах. Ротару стояла між пальм, вражаючи виглядом фанатів.

"Позитивного і вдалого дня", - було написано під фотографією і поставлений тег на оригінальну сторінку зірки в соціальній мережі.

Фанати поставили більше сотні лайків і написали кілька коментарів:

"Люблю","Добрий день моя кохана, ненаглядна, шановна, Незрівнянна, прекрасна богиня Всесвіту з божественною, неземною красою, Софія Михайлівна Ротару".

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