Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вже кілька років живуть в США, склавши з себе королівські повноваження, повідомляє Politeka.net. В іншій країні пара не сиділа без роботи, уклавши багатомільйонні контракти. Однак, як стало відомо, Меган Маркл і принц Гаррі не поспішають виконувати умови деяких з них.

Меган Маркл, принц Гаррі

Так, подружжя зобов'язалося на аудіосервісі "Spotify" регулярно випускати подкаст. За це їм вже було виплачено понад 24 млн доларів. Поки вийшов лише один різдвяний випуск.

Схожа ситуація - з контрактом з Netflix - зірки планували випустити мультфільм "Перлина". Старшим продюсером повинна бути Меган Маркл, але через рік робота так і не почалася.

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"Потрібно відразу заробити ці гроші!!! А не наперед платити"," це означає Тільки одне - гроші витрачені, працювати як прості смертні не хочуть, а, через те, що грошей вже немає, то і відпрацьовувати вже нічого ((((("," я думаю, що вони скоро з ганьбою у ВБ повернуться","Аферисти звикли тільки трепом заробляти, а працювати не царська справа".

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