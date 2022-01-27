Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вже кілька років живуть в США, склавши з себе королівські повноваження, повідомляє Politeka.net. В іншій країні пара не сиділа без роботи, уклавши багатомільйонні контракти. Однак, як стало відомо, Меган Маркл і принц Гаррі не поспішають виконувати умови деяких з них.
Так, подружжя зобов'язалося на аудіосервісі "Spotify" регулярно випускати подкаст. За це їм вже було виплачено понад 24 млн доларів. Поки вийшов лише один різдвяний випуск.
Схожа ситуація - з контрактом з Netflix - зірки планували випустити мультфільм "Перлина". Старшим продюсером повинна бути Меган Маркл, але через рік робота так і не почалася.
Публікація в Мережі з цією новиною зібрала сотні лайків і багато коментарів:
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
Лікарі борються за життя 22-річної дівчини, яку розстріляв нацгвардієць Рябчук: що відомо
З'явилися кадри затримання 20-річного Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі: "Дуже небезпечний"
20-річний солдат у Дніпрі розстріляв товаришів по службі, подробиці й фото підозрюваного: "Трапилася трагедія"
Сів у маршрутку і пропав: біда сталася зі зниклим українцем, знайдено тіло
"Потрібно відразу заробити ці гроші!!! А не наперед платити"," це означає Тільки одне - гроші витрачені, працювати як прості смертні не хочуть, а, через те, що грошей вже немає, то і відпрацьовувати вже нічого ((((("," я думаю, що вони скоро з ганьбою у ВБ повернуться","Аферисти звикли тільки трепом заробляти, а працювати не царська справа".
Раніше повідомлялося, принц Гаррі і Меган Маркл не хочуть залишатися в США
Також, Кейт Міддлтон розкритикували в мережі за наслідування стилю Меган Маркл
Politeka розповідала, принц Гаррі ополчився проти уряду Єлизавети II, справа може дійти до суду