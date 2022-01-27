Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які кілька років живуть в США, порушують умови контрактів на круглу суму - в Мережі обговорили ситуацію.

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вже кілька років живуть в США, склавши з себе королівські повноваження, повідомляє Politeka.net. В іншій країні пара не сиділа без роботи, уклавши багатомільйонні контракти. Однак, як стало відомо, Меган Маркл і принц Гаррі не поспішають виконувати умови деяких з них.

Так, подружжя зобов'язалося на аудіосервісі "Spotify" регулярно випускати подкаст. За це їм вже було виплачено понад 24 млн доларів. Поки вийшов лише один різдвяний випуск.

Схожа ситуація - з контрактом з Netflix - зірки планували випустити мультфільм "Перлина". Старшим продюсером повинна бути Меган Маркл, але через рік робота так і не почалася.

Публікація в Мережі з цією новиною зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Потрібно відразу заробити ці гроші!!! А не наперед платити"," це означає Тільки одне - гроші витрачені, працювати як прості смертні не хочуть, а, через те, що грошей вже немає, то і відпрацьовувати вже нічого ((((("," я думаю, що вони скоро з ганьбою у ВБ повернуться","Аферисти звикли тільки трепом заробляти, а працювати не царська справа".

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