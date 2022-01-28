У мережі з'явилося кумедне відео з Пугачовою, яку зняв її чоловік Максим Галкін під час трапези, вона розповіла, чим харчується.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Аллі Пугачовій, опублікували кумедне домашнє відео, яке знімав на кухні чоловік Примадонни Максим Галкін. У ролику гуморист показав 72-річну дружину, яка із задоволенням наминає оладки і рис.

Ролик починається з того що Галь продемонстрував спеціальне кухонне пристосування, на якому приготував рибу на пару. Потім він переміщує камеру і показує Пугачову, яка сидить перед купою тарілок і з задоволенням поглинає їжу.

"А що ти там їси?", - звертавши Максим до дружини.

"Картопляні оладки з рисом", - відповідає йому Алла Борисівна.

У коментарях до відео користувачі тут же почали коментувати побачене, відзначаючи, як добре виглядає Пугачова у домашній обстановці: "Дуже цікаво дивитися просте повсякденне життя! Без пафосу і вигадок...", "Алла красуня, обожнюю", "Правильно Алла Борисівна! Скільки того життя! Потрібно кайфувати хоч іноді", "Я вас обожнюю, смачного", "Як затишно", "Тихе, спокійне сімейне життя Алли, діти поруч, чоловік поруч. Здоров'я міцніше", "Дуже мило!".

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