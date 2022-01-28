Надя Дорофєєва вирішила розповісти про свою невелику залежність, від якої тепер хоче позбутися.

Як пише Politeka.net, в Instagram Надя Дорофєєва викладає різні кадри з життя і любить хвалитися фігурою навіть в крихітній піжамі. Артистці подобається ділитися особистими моментами, тому вона без сорому може показати себе і без косметики, і без пишних нарядів.

Цього разу Надя вирішила розповісти, як позбавляється від Інстаграммной залежності, але поки безуспішно. Спочатку артистка вирішила поставити собі обмеження, але з часом швидко здалася і постійно продовжувала ліміт.

"Є така можливість в айфоне. І тут я така-ТОВ, І згадала не найсвіжіше вираз-діджитал детокс) Ок, думаю, пора спробувати. Я поставила ліміт на 2 години в день. Я подумала-ОГО! 2 години, цього прям достатньо. Може навіть залишиться ще ... в перший же день я 3 рази продовжувала на 15 хвилин , а потім і зовсім скасувала обмеження до кінця дня» - висловилася Надя.

Після додала, що продовжила експеримент, але до дев'ятої вечора у неї час закінчився і вона знову хотіла продовжити використання.

"Такі справи, товариші 😂 буду тримати вас в курсі, експеримент триває 😂 😭" - уклала Надя.

"Ти мій герой 😂 😂 я навіть пробувати не намагаюся; ну з ким не буває😂; найкраща! 😂❤️; вогонь) в твою підтримку теж тоді сідаю на діджитал детокс, давно пора); Інста діло святе😂; Тобі дуже йде з такою зачіскою 😍; Оо, точно також😂 тримаємося 👍🏼🔥; життєво на жаль, Завжди хочу відпочити від нього але не виходить😂», - пишуть в мережі.

Також Надя поділилася яскравим кадром, засвітивши достоїнства своєї фігури. Вона позувала в мереживній білизні і кофті, яку вона трохи задерла.

Співачка засвітила свої приховані татуювання на стегнах, які зазвичай ховаються під одягом. Виглядала Красуня на всі 100%, чим дала привід заздрити її чоловікові, українському співакові Володимиру Дантесу.

Нагадаємо, що Дорофєєва підкорила видом в кріслі судді "Голос країни-12":"Джолі відпочиває".

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